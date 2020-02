Coronavirus : annulation du ParauParau Tahiti – PPT 2020

Compte tenu de l’évolution épidémiologique mondiale du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement de la Polynésie française et Tahiti Tourisme ont pris la décision d’annuler le ParauParau Tahiti - PPT 2020. L’événement professionnel et annuel de l’industrie du tourisme à Tahiti devait se tenir les 18, 19 et 20 mars prochains.



« L’Organisation Mondiale de la Santé vient d’augmenter son évaluation du risque de propagation mondiale du Covid-19 à très élevé. L’épidémie se répand aussi en Europe désormais. La Nouvelle-Zélande connait son premier cas depuis le 27 février. Pour toutes ces raisons et compte tenu de la fragilité de notre territoire insulaire, et après avoir recueilli l’avis du Président du Pays, le ParauParau Tahiti – PPT 2020 prévu au mois de mars ne pourra pas se tenir», a déclaré la Ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau.