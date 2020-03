Coronavirus: La Réunion et Mayotte passent au stade 2 de l'épidémie

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 24/03/2020 - La Réunion et Mayotte sont passées mardi au stade 2 de l'épidémie de coronavirus, le reste des Outre-mer restant pour l'instant au stade 1, ont annoncé l'ARS de La Réunion et la préfecture de Mayotte.



Avec 83 cas avérés (+8 cas depuis lundi), dont trois personnes en réanimation -dans un état stable- La Réunion monte d'un cran dans l'épidémie, a annoncé la directrice de l'Agence régionale de santé Martine Ladoucette lors d'une conférence de presse.

Au total, 80 personnes sont hospitalisées. On compte 10 cas autochtones, contaminés par des proches de retour de métropole.

La directrice de l'ARS a annoncé que 50 lits supplémentaires allaient être ouverts en réanimation, portant le total à 230.

A Mayotte, neuf nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés, portant à 30 le nombre total de cas, mardi, a annoncé la préfecture. "Le niveau d’alerte a été relevé au stade 2", a-t-elle ajouté sur Twitter.

Selon l'ARS de Mayotte, ce stade 2 signifie notamment l'ouverture d’une "deuxième filière aux urgences pour la prise en charge des patients présentant des difficultés respiratoires. L’autre filière prend en charge les autres urgences (non respiratoires)".

Les autres territoires d'Outre-mer sont encore en stade 1, alors que la métropole est déjà au stade 3 de l'épidémie.