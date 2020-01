Coronavirus: Air France suspend ses liaisons avec la Chine jusqu'au 9 février

Paris, France | AFP | jeudi 30/01/2020 - Air France a annoncé jeudi la suspension de tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février en raison de la propagation du nouveau coronavirus.



Air France "assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir du jeudi 30 janvier afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le nouveau coronavirus a déjà fait 170 morts en Chine.

La compagnie avait indiqué mercredi qu'elle réduisait son activité à un vol quotidien vers Shanghai et Pékin à compter de vendredi "en raison de la baisse de la demande sur ces destinations". Elle avait déjà suspendu ses vols à destination de Wuhan, épicentre de l'épidémie, depuis le 22 janvier.

"La priorité d'Air France est d'assurer la sécurité de ses clients et de ses personnels en France et à travers le monde", a-t-elle indiqué jeudi.

Selon des sources syndicales, lors d'un conseil social et économique (CSE) central jeudi après-midi, le personnel d'Air France a présenté une motion à la direction faisant état de l'inquiétude des salariés amenés à desservir des destinations chinoises.

"Cette motion a été soutenue par toutes les corporations, aussi bien par le personnel navigant et par le personnel au sol", a indiqué à l'AFP une source syndicale.

"Les personnels navigants sont inquiets", a indiqué une autre source syndicale.

"Les PNC (hôtesses et stewards, ndlr) sont en première ligne, c'est très problématique pour eux. Nous, à la maintenance, nous sommes amenés à passer dans les avions après les passagers. On a connu le SRAS. Il y a une réelle inquiétude des salariés", a déclaré à l'AFP Jérôme Beaurain, du syndicat Sud-Aérien.

Air France exploite habituellement 13 vols hebdomadaires entre Paris et Shanghai et 10 vols hebdomadaires entre Paris et Pékin.

- Remboursement sans frais -

Les clients ayant une réservation à destination ou en provenance de Chine pour des départs jusqu'au 29 février inclus peuvent reporter leur voyage jusqu'au 31 mai ou demander un remboursement sans frais, précise la compagnie qui renvoie vers son site www.airfrance.com.

A l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, un dispositif d'information via des affiches en anglais, en français et en chinois a été déployé ce week-end.

Des médecins de la Croix Rouge (46 en tout) accueillent les passagers en provenance de Chine à la sortie de l'avion pour leur distribuer des affichettes et leur proposer un masque. Leur température peut être prise s'ils le souhaitent. En cas de doute, ils sont accompagnés au service médical d'urgence (SMU) de l'aéroport ouvert 24H/24.

"Depuis dimanche, l'accueil sanitaire n'a isolé aucun cas" douteux, selon le service de presse de l'aéroport.

L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est l'aéroport européen le mieux connecté à la Chine et dessert 13 villes chinoises avec habituellement 20 vols aller/retour par jour assurés par huit compagnies aériennes (Air France, China Eastern, China Southern et Air China, notamment).

En Europe, British Airways et Lufthansa ont annoncé avant Air France la suspension de tous leurs vols vers la Chine continentale.

La compagnie espagnole Iberia suspend sa desserte de Shanghai à partir de vendredi. KLM va suspendre ses vols à partir de la fin de ce week end.

Et Air Austral a annoncé la suspension de ses vols entre La Réunion et Canton du 8 février au 1er mars.