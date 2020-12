Corinne Raybaud raconte les exploratrices

TAHITI, le 7 décembre 2020 - L’auteure Corinne Raybaud a déjà rédigé des livres sur les premiers explorateurs européens à Tahiti (Wallis, Bougainville et Cook) et les explorateurs français dans le Pacifique. Elle s’intéresse maintenant aux Femmes exploratrices et voyageuses. Elle veut plonger le lecteur dans un monde qui n’est pas le nôtre.



Après l’étude des explorateurs, ces voyageurs intrépides et courageux, " voici venu le temps des femmes ", annonce Corinne Raybaud, docteure en histoire.



Celles-ci sont moins nombreuses à avoir parcouru les océans, toutefois elles sont des exceptions notables à la règle masculine. Elles sont au nombre de six.



Comme à son habitude, l’auteure établit le contexte historique lié à la condition féminine au cours de ces deux siècles, " afin ", dit-elle, " de rapprocher le lecteur des préoccupations et de la vie au XVIIIe et au XIXe siècle ".



Dans une première partie, la vie de ces femmes est abordée sous divers aspects permettant une synthèse de la situation politique, économique, sociale et culturelle au cours de ces deux siècles. " Mon intention est de plonger le lecteur dans un monde tellement différent du nôtre ."



Elle rappelle la condition féminine, sa sujétion à la norme masculine, son faible niveau d’instruction et ses difficultés à s’affirmer.



Les femmes étaient soumises à des règles sociales très strictes établies par les hommes et l’Eglise. " On peut s’étonner de ces aventures uniques menées par ces exploratrices ou voyageuses embarquées sur les navires du roi dans la clandestinité au XVIIIe siècle et constater à quel point, le monde a véritablement changé au cours des derniers siècles. "



Des exploratrices qui bravent les interdits



En dépit de très lentes avancées, le XIXe siècle est celui des changements et le début de la conquête des droits de la femme.



" Nos exploratrices et voyageuses ont fait preuve de courage et d’audace pour braver les interdits et effectuer souvent sans le vouloir complètement, d’extraordinaires voyages… " Le livre interpelle sur la maternité, la perception de l’enfant, l’idée du voyage ou de la fuite.



L’ouvrage, documenté, n’oublie pas la femme polynésienne. Il entraîne le lecteur " aux confins des dilemmes que ces femmes des XVIIIe et XIXe siècles devaient affronter, avant de tout quitter en secret ..."