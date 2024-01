Cookies: la Cnil sanctionne Yahoo! d'une amende de 10 millions d'euros

Paris, France | AFP | jeudi 18/01/2024 - La société américaine de services internet Yahoo! a été sanctionnée d'une amende de 10 millions d'euros par la Cnil, gendarme français de la vie privée, pour plusieurs manquements relatifs aux données personnelles, a annoncé l'autorité jeudi dans un communiqué.



Le 29 décembre 2023, la Cnil a sanctionné Yahoo! "pour ne pas avoir respecté le choix des internautes qui refusaient les cookies sur son site Yahoo.com et ne pas avoir permis aux utilisateurs de sa messagerie Yahoo! Mail de librement retirer leur consentement aux cookies", a précisé dans un communiqué la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie de 27 plaintes sur le sujet.



Les cookies sont des traceurs numériques déposés par les sites internet sur l'appareil de l'utilisateur. Ils servent à l'identifier de manière persistante, à sauvegarder son panier d'articles ou ses préférences, pour lui proposer des publicités ciblées.



Depuis l'entrée en vigueur du règlement européen sur les données personnelles (RGPD) en 2018, les sites internet sont tenus de respecter des règles plus strictes pour recueillir le consentement des internautes avant de déposer leurs cookies.



Google, Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Apple et dernièrement TikTok ont tous été sanctionnés par l'autorité pour un montant total avoisinant les 400 millions d'euros.