Contrôleurs aériens: nombreuses annulations de vols jeudi malgré un accord in extremis

Paris, France | AFP | mercredi 24/04/2024 - Des dizaines de milliers de passagers seront privés d'avions jeudi en France malgré la levée d'un préavis de grève par le principal syndicat de contrôleurs aériens, le délai étant trop court pour reprogrammer les vols.



Trois vols sur quatre seront supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, le deuxième aéroport français; 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier; 65% à Marseille-Provence et 45% sur toutes les autres plateformes de France métropolitaine.



Transavia, compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM, a annoncé l'annulation de 198 vols jeudi, tandis qu'Air France a prévenu que "des annulations importantes et des retards [étaient] à prévoir".



Formalisées dans une notification de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) aux compagnies aériennes, ces demandes d'annulations visent à mettre en adéquation les effectifs disponibles et le trafic. Elles seront identiques ou seulement légèrement inférieures aux requêtes initiales communiquées mardi soir par la DGAC, avant l'annonce mercredi d'un accord avec le syndicat majoritaire, le SNCTA.



"Malgré la levée de ce préavis, l'aboutissement tardif des négociations avec le SNCTA et la nécessité de finaliser les discussions avec les autres organisations syndicales ne permettront pas d’éviter des perturbations" jeudi, a indiqué la DGAC, en appelant "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne".



"Un accord a été trouvé, le SNCTA lève son préavis", avait auparavant annoncé l'organisation syndicale dans un court message sur son site internet, à l'issue d'une conciliation de "dernière minute" dans la nuit de mardi à mercredi.



Le SNCTA, qui a rassemblé 60% des voix des contrôleurs aériens aux dernières élections, protestait contre les mesures d'accompagnement, notamment salariales, d'une refonte du contrôle aérien français, et promettait une "mobilisation record" pour jeudi, malgré l'engagement à ne pas faire grève pour des raisons salariales dans le cadre d'une "trêve olympique" annoncée en septembre dernier.



Le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete a salué un accord "gagnant-gagnant".



Perturbations "totalement inacceptables" pour easyJet



"L'usager va y trouver plus de sécurité, moins de retards", a estimé M. Vergriete dans un entretien téléphonique avec l'AFP, sans être en mesure dans l'immédiat de donner des détails sur les concessions obtenues par les contrôleurs. Le SNCTA réclamait notamment 25% d'augmentation des rémunérations étalées sur cinq ans.



"Il y a eu des mesures statutaires qui ont été données, mais pas la totalité de ce que souhaitaient les syndicats", a indiqué le ministre, en assurant qu'il s'agirait d'une opération blanche pour le contribuable, le budget de la DGAC étant abondé par les redevances acquittées par les compagnies aériennes.



L'accord avec le SNCTA constitue "un pas en avant important dans la réforme du contrôle aérien en France, qui était souhaité par les compagnies aériennes" dans un contexte de croissance du trafic, a ajouté le ministre, qui a aussi affirmé que le SNCTA avait renoncé à un deuxième préavis, pendant le week-end à rallonge de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai.



Les contrôleurs aériens comptent deux autres syndicats représentatifs, l'Unsa Icna et l'Usac-CGT. "On est très optimistes sur le fait de pouvoir boucler l'accord" avec eux, a assuré M. Vergriete.



Sans atteindre les niveaux estivaux, le trafic aérien en France est actuellement soutenu, alors que deux des trois grands regroupements d'académies scolaires sont encore en vacances, augurant de dizaines de milliers de passagers affectés par les perturbations de jeudi. Roissy a accueilli lundi 203.000 passagers et Orly 111.000, or ces aéroports concentrent environ la moitié du trafic français.



Etant donné la position géographique de la France en Europe, les survols du territoire risquent aussi d'être affectés, ont indiqué Lufthansa et easyJet dans des messages à leurs passagers.



"L'ampleur des perturbations causées par ce mouvement de grève et l'impact qu'il a sur nos clients sont totalement inacceptables, en particulier pour les centaines de milliers de clients dont les vols ne décollent ou n'atterrissent pas en France mais qui subiront des perturbations importantes au cours de leur voyage demain", s'est irrité le directeur général d'easyJet, Johan Lundgren, dans une déclaration transmise à l'AFP.



Comme d'autres compagnies, easyJet a précisé que ses clients affectés avaient la possibilité de changer de vol gratuitement ou d'être remboursés.

le Mercredi 24 Avril 2024 à 06:45 | Lu 99 fois