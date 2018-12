Contrôles routiers : 77 infractions relevées à Arue et Faa'a

En ce début de vacances scolaires et à l’approche des fêtes de fin d’année, une opération coordonnée de contrôles routiers a été effectuée, le vendredi 14 décembre, entre 16h et 20h, par la Police et la Gendarmerie nationale, sur la commune de Arue et sur la commune de Faa’a.



Au cours de cette opération, les forces de l’ordre ont contrôlé l’alcoolémie, les stupéfiants, mais ont également vérifié que les usagers de la route portaient bien leurs équipements de sécurité.

Lors de cette opération, 77 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre, dont notamment :

- 10 conduites sous l’empire d’un état alcoolique ;

- 12 défauts de ceinture ;

- 7 non-port de casque ;

- 3 usages de téléphone portable ;

- 2 échappements bruyant à cyclomoteur ;

- 1 cyclomoteur débridé ;

- 1 conduite sans permis de conduire ;

- 41 pour infractions diverses.

La fin d’année doit rester une période festive, aussi tous les usagers de la route sont invités à faire preuve de responsabilité, de civisme et de prudence.