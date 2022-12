Contrôles des prix : 14 magasins et 4 importateurs verbalisés en 2022

Tahiti, le 3 novembre 2022 - Sur 385 contrôles effectués par la Direction générale des affaires économiques (DGAE) entre janvier et octobre, 14 magasins et 4 importateurs ont été verbalisés, pour des pratiques ayant entraîné des hausses importantes de prix au détriment des consommateurs.



Le ministre de l’Économie et des Finances, a présenté mercredi en conseil des ministres le bilan des contrôles effectués par la Direction générale des affaires économiques (DGAE) arrêté au 31 octobre 2022. Ainsi, au titre de l’action de contrôle sur les prix des produits dont les marges de commercialisation sont réglementées (Produits de Première Nécessité (PPN) et Produits de Grande Consommation (PGC), ce sont 385 contrôles (contre 365 pour l’année 2021) qui ont été menés auprès des importateurs et des détaillants, sur l’ensemble des archipels.

• 104 professionnels, dont 6 importateurs, ont été rappelés à leurs obligations en matière de respect de la règlementation plafonnant les marges des PPN et des PGC.

• 14 magasins et 4 importateurs ont été verbalisés, les pratiques qu’ils avaient mises en œuvre ayant entraîné des hausses importantes de prix au détriment des consommateurs.

• 70 magasins ont par ailleurs été rappelés à leurs obligations en matière d’information des consommateurs sur les prix et conditions de vente y compris d’affichage des prix des produits de première nécessité.

