Contrôle du “Pass sanitaire” au CHPF à compter du 1er décembre

Tahiti le 30 novembre 2021 – À compter du 1er décembre 2021, et conformément à la réglementation applicable, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) procédera au contrôle du pass sanitaire avant tout accès à ses locaux.



La Présidence annonce dans un communiqué qu'à partir du 1er décembre 2021, le contrôle du pass sanitaire se fera à l'entrée du Centre hospitalier de la Polynésie française par lecture du QR code, en format papier ou numérique, et s’appliquera aux patients venant pour des consultations ou examens, avec ou sans rendez-vous. Cette mesure s'appliquera également aux personnes venant rendre visite à un patient hospitalisé.

Les patients se rendant au service des urgences, au centre de transfusion sanguine ou en salle d'accouchement, ne seront pas contrôlés.

Pour obtenir leur pass sanitaire, toutes personnes non vaccinées et ne disposant pas de certificat de rétablissement, sont tenues de réaliser un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures.

Le CHPF informe qu'il ne réalise pas de test destiné uniquement à l’obtention du pass sanitaire.