Contrôle d'alcoolémie, de nombreuses arrestations ce week-end à Papeete

Pendant la nuit de samedi à dimanche, la DTPN a organisé de nombreux contrôles à Papeete. Des contrôles qui ont mené à de nombreuses procédures et arrestations



Une nuit de samedi à dimanche placée sous le signe de l’ivresse. Ce week-end, la DTPN a mené de nombreux contrôles d’alcoolémie dans les rues de Papeete. De nombreuses infractions ont été relevées pendant ces contrôles avec, selon la DTPN, pas moins de huit usagers ayant fait l’objet d’une procédure pour conduite en état d’ivresse et 28 personnes placées en cellule de dégrisement pour ivresse sur la voie publique. Pendant la nuit, ils ont également procédé aux contrôles de plusieurs établissements nocturnes. Ces inspections ont révélé de nombreuses irrégularités comme la réception d’une mineure de moins de 16 non accompagnée, un tapage nocturne ou encore une vente d’alcool non autorisée et des employés non déclarés. Une fermeture immédiate pour manque de sécurité fût par ailleurs décidée par Patrice Bordet, l’adjoint au maire de Papeete chargé de la sécurité, qui était présent sur place.