Contre la réforme des retraites, le Snetaa-FO boude la CAP

​Tahiti, le 14 février 2020 - Le syndicat Snetaa-FO a boycotté la commission administrative paritaire locale qui devait examiner vendredi l’avancement accéléré des échelons 6 et 8 des professeurs de lycée professionnel.



Le syndicat Snetaa-FO a boycotté la commission administrative paritaire locale qui devait examiner vendredi l’avancement accéléré des échelons 6 et 8 des professeurs de lycée professionnel. Comme il l'explique dans un communiqué diffusé le jour-même, pour le syndicat enseignant il s’agit de notamment poursuivre la contestation au sujet du projet national de réforme des retraites et du non-respect des engagements pris par l’Etat en 2008 concernant une compensation à la disparition programmée de l’indemnité temporaire de retraite, en plus de revendications sectorielles concernant la profession d’enseignant.



"La politique de la chaise vide n’est pas dans les habitudes du Snetaa-FO Polynésie, mais l’ampleur exceptionnelle de la situation sociale nous a conduit à refuser de siéger", justifie le syndicat enseignant, en soulignant que "la commission administrative paritaire locale est reportée à une date ultérieure" et qu'en conséquence "aucun collègue ne sera impacté" par l’action de boycott conduite vendredi.