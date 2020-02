"Continuer à mettre la pression sur les dealers"

Tahiti, le 28 février 2020 - Les brigades de gendarmerie des communes de Arue, Faa’a, Punaauia et Papara, appuyées par le PSIG et l’équipe cynophile de la gendarmerie, ont procédé mercredi et jeudi dernier à une série de contrôles sur des points de vente de stupéfiants. Sept individus ont été interpellés, dont trois étaient en possession d’ice.



Pas de répit pour les dealers. Les brigades de gendarmerie des communes de Arue, Faa’a, Punaauia et Papara, appuyées par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et l’équipe cynophile de la gendarmerie ont effectué, mercredi et jeudi dernier, des dizaines de contrôles sur des points de vente de stupéfiants. Parmi les sept individus interpellés à l’issue de ces contrôles, trois étaient en possession d’ice et de petits sachets destinés au conditionnement de la drogue.



Comme l’explique le lieutenant-colonel Frédéric Brachet, commandant de la compagnie de gendarmerie des îles Sous-le -Vent, ces contrôles sont fréquents : "Toutes les semaines, nous effectuons des contrôles de ce que nous appelons des 'deals de rue' sur l’ensemble de Tahiti et de l’île de Moorea. Ce sont des contrôles qui durent entre 1 et 2 heures et qui ont vocation à contrôler un maximum de sites et un maximum de personnes susceptibles de vendre des produits stupéfiants de type paka ou ice."