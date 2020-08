Consternation après le cambriolage du centre Fare Arii à Moorea

Si la brigade de gendarmerie de l’ile sœur est venue sur place pour mener son enquête, cela ne va pas pour autant rassurer le personnel du centre. « Je travaille ici depuis 1999 et nous avons déjà été cambriolés plusieurs fois. Des plaintes ont à chaque fois été déposées, mais il n y a jamais eu de suite, ni de retour de la gendarmerie. On nous a notamment volé notamment des tondeuses, des débroussailleuses et autres matériels. Nous sommes désespérés. On ne sait plus quoi faire », confie la secrétaire avant d’ajouter : « Il faut peut-être demander aux parents de ces jeunes de rester à la maison. Mais ces derniers sont livrés à eux même. Ce cambriolage n’est qu’une preuve de ce qui se passe».



Le personnel prévoit désormais de fermer complètement l’accès de la cour du centre Fare Arii au public. Une décision qui serait « peut être la seule solution possible pour éviter à nouveau des vols ». Le centre Fare Arii, qui propose des formations adaptées ainsi que des activités d’insertion professionnelle à 30 adultes de 17 ans et plus en situation de handicap, prépare actuellement sa rentrée pour le 12 août prochain.