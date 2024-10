“Connected by the reef” labélisé "événement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques"

L'opération d'envergure mondiale “Connected by the Reef – Te firi a'au” organisée par l'association polynésienne Tama no te Tairoto vient d'être labellisée “événement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)”.



Ce label reconnaît la contribution de cette action à l’effet d'amélioration de la santé des océans et à la mobilisation des acteurs du monde entier en faveur du développement durable des environnements marins.



Pour rappel, “Connected by the Reef” sera organisée les 18 et 19 janvier 2025 et vise à mobiliser des observateurs dans plus de 47 pays répartis à travers le Pacifique, l’océan Indien, la mer Rouge, ainsi qu’à Taïwan et dans les îles du sud du Japon. Ces observateurs auront pour mission de vérifier la synchronisation de la ponte des coraux Porites rus, une initiative de science participative mondiale coordonnée depuis le Fenua. À ce jour, de nombreux participants se sont déjà inscrits à travers le monde, mais l'association est toujours à la recherche de volontaires motivés pour participer au suivi de ces résultats. De nouveaux observateurs sont notamment encore recherchés en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, aux Îles Cook, aux Kiribati, au Vanuatu, en Micronésie, aux Îles Marshall, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon, à Singapour, au Cambodge et en Thaïlande.



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 21 Octobre 2024 à 16:21 | Lu 237 fois