Congrès des maires de France : les tavana plaident pour leurs finances

PARIS, le 19 novembre 2018. Le président du Pays Edouard Fritch, ainsi que Gaston Tong Sang, président de l’Assemblée de la Polynésie française, ont assisté, lundi au Sénat, aux travaux de la journée des Outre-mer dans le cadre du 101e Congrès de l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).



L’importante délégation polynésienne comptait près de deux cents élus parmi lesquels la sénatrice Lana Tetuanui, la députée Maina Sage et le sénateur Nuihau Laurey. Cette journée a été marquée par une intervention remarquée de Cyril Tetuanui, président du syndicat des communes de Polynésie française.



Les congressistes et le président de l’AMF, François Baroin, ont ensuite entamé leurs travaux sur des thématiques aussi diverses que « entre urgence et long terme : quelle vision pour les territoires d’Outre-mer ? », « Fiscalité et finances en Outre-mer, constats et perspectives » ou encore « le livre bleu, quel feuille de route pour l’Outre-mer ? ».



Lors de son discours, Cyril Tetuanui, président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française a tenu, d’emblée, à saluer la présence du président Edouard Fritch et du président Gaston Tong Sang.



Autonomie financière des communes



Le maire de Tumara'a a mis l’accent sur les particularités qui sont « propres à notre histoire, notre culture », mais noté que bien des similitudes existaient avec les communes de métropole à commencer par le problème des finances locales. Il a ainsi regretté que la dotation globale de financement diminue régulièrement depuis 2013.

Il a insisté sur le fait que le dispositif financier arriverait à son terme en 2020 et s’est interrogé sur le fait de savoir s’il serait reconduit. Selon lui, les communes polynésiennes sont particulièrement attentives à la question de leur autonomie financière. Le président du SPCPF a aussi ajouté que pour faire écho au travail du Sénat, les maires de Polynésie française avaient travaillé sur le statut de l’élu local.