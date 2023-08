Confort et modernité pour l'école 2+2

Tahiti, le 18 août 2023 - 481 millions de francs. C'est le coût total des travaux réalisés sur fonds propres de la commune de Punaauia pour la nouvelle école 2+2 à Taapuna. Installée sur un terrain de 9 000 m2 mis gracieusement à disposition par la famille Wan, cette école primaire modulaire offre tout le confort pour les jeunes élèves qui étudieront dans des classes climatisées et plus grandes pendant au moins trois ans.



Si les quelques 200 élèves de l'école élémentaire “2+2=4” ont fait leur rentrée il y a quelques jours dans leur toute nouvelle école provisoire, c'est ce vendredi matin que les locaux ont été inaugurés par le tāvana de Punaauia, Simplicio Lisant, accompagné de son conseil municipal, du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia et du vice-recteur Thierry Terret.



Le maire de la commune s'est dit particulièrement “fier” d'inaugurer cette nouvelle école provisoire mais qui répond aux normes en vigueur. Onze salles de classe climatisées et équipées de double vitrage pour atténuer les nuisances sonores, plusieurs blocs sanitaires, 1 500 m2 de cour de récréation, un réfectoire de 375 m2, une bibliothèque de 100 m2 équipée de la fibre optique, et 49 places de parking. Et pour éviter les problèmes de vols ou de dégradations, un système d'alarme par détecteur de mouvement a été mis en place à plusieurs endroits et une clôture haute de 1,80 mètre sécurise l'enceinte de l'établissement. “Vous allez faire des jaloux”, a lancé le vice-recteur à l'adresses des jeunes élèves installés sous le chapiteau.



Des locaux modulables réutilisables



“C'est un exemple d'établissement scolaire”, a déclaré le maire. “Tout ça pour un coût inférieur à la fameuse tour des juges [des JO de surf 2024, NDLR]”, a-t-il ironisé, précisant que les 481 millions de francs de travaux ont été réalisés grâce à un financement sur fonds propres de la commune. “Ce type d'infrastructures provisoires est une première et la difficulté consistait à trouver un terrain”, a reconnu l’édile, remerciant ainsi la famille Wan qui a mis à disposition, à titre gracieux, l'emprise foncière de 9 000 m2 située en face de l'hôtel Te Moana, à Taapuna, le temps que les travaux de désamiantage et de reconstruction de l'ancienne école ne soient terminés. En principe, pour la rentrée 2026. Ensuite, 70% des bâtiments pourront être réutilisés par la commune pour les transformer en bureaux par exemple.



Une chose est sûre, vendredi les enfants semblaient ravis et les parents aussi. À l'instar de Sandy Tuki, maman d'une petite fille qui a commencé dans l'ancienne école 2+2, en classe de CE1, où elle est restée deux ans. La fillette intègre cette année ces nouveaux locaux. “Je suis contente et elle aussi. Les nouveaux locaux sont propres, agréables et climatisés. Par contre, ça manque de verdure, il faut attendre que ça pousse et ça ira mieux. Je vois qu'il y a aussi la possibilité de faire un potager et il y aura certainement des projets de fa'a’apu et ça peut être intéressant”, a-t-elle confié à Tahiti Infos, soulignant au passage que la situation et le parking étaient plus pratiques et plus faciles d'accès.



