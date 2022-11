Confirmation requise en appel contre Manava Akau et Aritea Putoa

Tahiti, le 3 novembre 2022 – Le procès en appel de l'ex-leader du groupe All in One, Manava Akau, et de l'ancien champion de boxe, Ariitea Putoa, s'est déroulé jeudi matin. L'avocat général a requis la confirmation des peines respectives de six et quatre ans de prison ferme auxquelles les deux hommes avaient été condamnés en mai dernier pour l'importation d'1,8 kilo d'ice en avril 2019.



L'ex-leader du groupe All in One, Manava Akau, et l'ancien champion de boxe, Ariitea Putoa, ont comparu devant la cour d'appel de Papeete, jeudi matin, dans le cadre de l'affaire d'importation d'1,8 kilo d'ice qui leur avait valu des peines respectives de six et quatre ans de prison ferme lors du procès de première instance en mai dernier. Tout comme lors de ce premier procès, Manava Akau a expliqué jeudi à la cour qu'il était tombé dans le trafic d'ice car cela lui avait rapporté “beaucoup d'argent facile sans avoir à fournir des efforts”. Ariitea Putoa a quant à lui indiqué qu'il pensait déjà à reprendre la boxe lorsqu'il sortirait de prison. Lors de ses réquisitions, l'avocat général a demandé la confirmation des peines prononcées en première instance. La cour d'appel rendra sa décision le 15 décembre.



Rappelons par ailleurs que Manava Akau est également mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite à la saisie de 21 kilos d'ice sur un bateau de croisière à Raiatea, le 17 mars dernier.

