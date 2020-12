"Confinés, les Français sont encore plus réceptifs à notre destination"

Quel est l'état d'esprit des professionnels du tourisme ? Peut-on entrevoir le bout du tunnel ?

"Le bout du tunnel non, par contre l'inquiétude reste de mise et on peut le comprendre. Le gros challenge qui nous attend c'est de tenir jusqu'à la haute saison. On a eu un petit coup dur avec la fermeture du marché français jusqu'au 15 décembre. On était sur une lancée qui nous permettait de tenir bien jusqu'en janvier, début de la période la plus creuse qui s'étend jusqu'en avril.



Nous avons cependant de bonnes raisons de rester optimiste. Déjà parce que le tourisme est une industrie extrêmement résiliente. Et pas seulement en Polynésie. Vous avez des attentats et des catastrophes naturelles partout dans le monde, y compris dans des pays touristiques comme la Thaïlande ou le Sri Lanka. Ce qui n'empêche pas les touristes de revenir. Loin de tout, la Polynésie est à l'abri de tout cela, et restera toujours un voyage de rêve, un "must do".



Ensuite, il y a l'arrivée du vaccin qui devrait être opérationnel en milieu d'année prochaine. Enfin, Tahiti a été précurseur de l'ouverture des frontières avec un protocole sanitaire fiable qui tient la route. Ce travail a donné confiance à tous nos marchés émetteurs et conforté l'image d'une destination sérieuse."



Que disent vos engagements de réservations sur l'année prochaine ?

"On est en avance dessus. Lorsqu'on a fermé nos frontières en mars, tous les gens qui devaient venir en avril et juillet ont non pas annulé, mais reporté leur voyage à l'année prochaine. Il faut dire qu'on les avait vivement encouragés à ne pas annuler, à grand renfort de campagnes de communication. Reste que, selon les marchés, 50 à 80% des réservations ont été reportées à l'année prochaine. On espère bien d'ici là, en avoir d'autres en plus."



Comment avez-vous vécu les mauvaises surprises de la crise sanitaire ?

"On a changé de stratégie, de budget, de plan d'action, on a fermé des représentations... On a dû être extrêmement agile et réactif en permanence devant ce caractère imprévisible. Quand l'Amérique du sud a fermé ses frontières, on a redéployé les budgets en Europe et aux Etats-Unis.



Pour le Japon qui devait s'ouvrir au mois d'octobre, on a commencé à monter des plans d'actions et des budgets. Finalement l'ouverture a été reportée à l'année prochaine. On a donc recapitalisé sur la France, qui s'est fermée au dernier moment, du coup on a concentré nos moyens sur les Etats-unis : le seul marché qui nous reste aujourd'hui. D'habitude on a un plan sur deux ou trois ans, cette année on a dû changer notre fusil d'épaule une dizaine de fois."