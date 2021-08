Confinement le week-end : Neuf communes des Tuamotu concernées

Tahiti, le 18 août 2021 – La décision du haut-commissaire est tombée mercredi soir. En plus de Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha'a et Huahine, neuf communes des Tuamotu sont concernées par le confinement les samedis et dimanches à partir de ce week-end.



Au lendemain des annonces faites par le haut-commissaire et le président du Pays sur le confinement les samedis et dimanches à compter de ce week-end, l'arrêté du représentant de l'État a été publié mercredi au Journal officiel. Le haut-commissaire avait annoncé que la mesure de confinement durant la totalité du week-end s'appliquerait à Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha'a et Huahine ainsi qu'à certains atolls les plus touchés des Tuamotu. La décision du haut-commissaire est tombée mercredi soir, les communes de Arutua, Fakarava, les Gambier, Makemo, Manihi, Napuka, Rangiroa, Takaroa et Tureia seront également confinées les week-ends dès cette semaine.



Selon les dernières données du bulletin épidémiologique hebdomadaire arrêtées à lundi et publiées mercredi, 36 îles de la Polynésie française sont touchées par le Covid. “La très grande majorité des cas identifiés sont localisés à Tahiti (5 657). Mais de plus en plus de cas sont rapportées dans tous les archipels et dans de nombreuses îles : 395 cas à Moorea, 673 cas aux ISLV (5 îles), 127 cas aux Tuamotu (21 atolls), 30 cas aux Marquises (5 îles), 40 cas aux Australes (5 îles) et 39 cas à Tetiaroa. Les taux d’incidence sont les plus élevés aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent et les plus faibles aux Marquises et au Australes”.