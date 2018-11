Conférences et ateliers à la CCISM pour développer nos exportations

Cette année la CCISM a également voulu mettre à l’honneur l’ensemble des métiers de la filière export. En effet le secteur permet à la Polynésie de rayonner à l’international. L’ensemble des étudiants sont donc invités à venir rencontrer les professionnels pour appréhender aux mieux le monde de l’export, et plus précisément ceux qui suivent un cursus en commerce international, ou en transport et logistique.



Le Tahiti Export Event offre gratuitement aux entreprises, et aux porteurs de projet, en un seul lieu, la possibilité de rencontrer toutes les parties prenantes, publiques et privées de la chaîne export.



Durant cet événement, le public pourra participer à des conférences dans l’amphithéâtre de la CCISM, mais également à des ateliers pour faciliter leurs démarches à l’exportation.



Dans l’optique de répondre aux attentes des exportateurs, la CCISM accueillera le bureau Business France Amérique du Nord qui assurera l’animation d’un atelier et l’accompagnement en rendez-vous individuel. De la même façon, Air Tahiti Nui sera représenté par les General sales agents d’Auckland, Paris, Los Angeles et Tokyo afin de renseigner sur la règlementation à l’export sur ces destinations. Une dizaine de stands d’information se tiendront dans le hall de la CCISM avec toutes les institutions et acteurs liés à l’export : la DGAE, la DPI (Délégation polynésienne aux investissements), Business France, EEN (Enterprise Europe Network), les Douanes, l’OPT, la Sofidep, l’ISPF, ATN cargo, la Tahitian Pearl Association of F.P., l’Etablissement Vanille de Tahiti, Vini Vini Poissonnerie, Tahiti Transit, l’IEOM et l’association Ia ora.



Enfin, dans le but de sortir de l’isolement et d’encourager les entreprises à exporter, la CCISM a invité des exportateurs à partager leurs bonnes et mauvaises expériences lors de l’apéro export, le jeudi 22 novembre à 18 h.