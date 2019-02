Conférence demain au CNAM : les entreprises polynésiennes peuvent-elles changer ?

(Communiqué de presse)

PAPEETE, le 6 février 2019 -Face à l’accélération des cycles de production et d’innovation, les entreprises doivent s’adapter et faire face à la transformation numérique.Les entreprises doivent se repositionner, faire évoluer leur modèle, développer des compétences nouvelles. Il faut non plus manager le changement mais changer le management pour pérenniser le système.Dans une société en pleine mutation tant dans son organisation, sa stratégie et ses méthodes, force est de constater le besoin d’accompagner le changement. La dynamisation des structures existantes, privées et publiques, reste conditionnée avant tout par un management de proximité opérationnel efficace.Le manager, quelle que soit la structure dont il assume la responsabilité, doit être en capacité de donner clairement la vision et la logique de la stratégie globale de l’entreprise telle qu’elle se décline dans son service ou dans son groupe. Il est le garant, à son niveau, de la transmission de cette vision stratégique.Notre conférencier, M. Marc Chapman, est un expert en stratégie d’entreprise. Il est le fondateur aujourd’hui de www.themanaging.com, pour aider les cadres à devenir performant, en construisant des équipes performantes et de meilleures organisations.Il a travaillé dans 7 secteurs d’activités différents, il connait très bien le tissu économique du Pays et vit aujourd’hui sur Paris pour répondre aux demandes croissantes d’accompagner le changement en portant des méthodes de management agile.La conférence durera 45 minutes et se poursuivra d’un débat et échanges sans oublier un cocktail dinatoire offert par le Cnam.