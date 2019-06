Condamnée à Tahiti, une employée de banque avait détourné 26 millions aux Antilles

PAPEETE, le 11 juin 2019 - Une jeune femme de 34 ans a comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel pour répondre d’un abus de confiance commis au préjudice de la BRED à Saint Barthélemy entre mars 2013 et août 2017. La prévenue, qui avait détourné plus de 26 millions de francs des comptes de trois clients, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer au sein d’une banque.



Les faits avaient été mis au jour suite aux plaintes d’un client de la BRED qui s’étonnait de mouvements suspects sur son compte bancaire. La prévenue, à l’époque employée dans une agence de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) à Saint-Barthélemy, avait alors confessé sa responsabilité en avouant qu’elle avait effectivement détourné plus de 156 000 euros sur le compte de la victime. Elle avait également escroqué deux autres clients de l’agence. Le montant total des sommes volées s’élevait à 223 000 euros, c’est-à-dire plus de 26 millions de francs.



Si les faits ont été commis sur l’île de Saint-Barthélemy, la jeune femme a été jugée ce mardi à Tahiti où elle réside désormais. A la barre, elle a assuré qu’elle avait vainement tenté de trouver une solution à l’amiable avec la BRED et a expliqué que sa démission, concomitante avec la révélation des faits, était un pur hasard.