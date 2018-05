Condamné vendredi dernier à 30 mois de prison, il est mis en examen pour violences aggravées

PAPEETE, le 16 mars 2018 - Un jeune homme, condamné vendredi dernier à 30 mois de prison ferme pour détention d’ice, a été mis en examen ce mercredi pour des faits de violences aggravées. Il a été placé en détention provisoire.



La justice soupçonne l’individu, déjà condamné à plusieurs reprises, d’avoir, avec trois autres individus actuellement en garde à vue, frappé un individu le 12 mars dernier. Les quatre hommes s’étaient introduits, masqués et armés de couteaux, chez un particulier et l’avait roué de coups. Il semblerait que cette agression ait eu lieu sur fond de trafic de stupéfiants. Mis en examen pour « violences aggravées », le jeune homme a été présenté devant le juge des libertés et de la détention face auquel il a déclaré : « la récidive est peut-être liée au manque d’aide à la réinsertion. »



Pour éviter qu’il ne fasse pression sur les témoins, l’individu a été placé en détention provisoire.