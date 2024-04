Condamné quelques jours après sa sortie de prison

Tahiti, le 29 avril 2024 – Un homme de 23 ans, libéré de Nuutania il y a quelques jours, a été condamné lundi pour des violences commises sur sa compagne. L'individu, qui était jugé en état de récidive légale, a écopé de quatre mois de prison ferme.



Le tribunal correctionnel a jugé, lundi en comparution immédiate, un homme de 23 ans qui était poursuivi pour des violences sans incapacité totale de travail commises en état de récidive légale sur sa compagne âgée de 36 ans. Dans la soirée du 26 avril et alors qu'il venait de sortir de prison après avoir purgé une peine d'un an pour des vols, l'individu avait décidé de sortir avec sa compagne. Dans leur voiture, le couple s'était disputé car le jeune homme avait regardé une femme qui passait dans la rue. Selon sa compagne, qui s'était énervée face à ce comportement, l'individu aurait ensuite tenté de l'étrangler. C'est la raison pour laquelle elle aurait appuyé sur le klaxon du véhicule afin d'attirer l'attention de policiers qui se trouvaient à côté.



Des accusations fermement contestées par l'intéressé qui a expliqué à la barre du tribunal lundi qu'il n'avait pas frappé sa conjointe. En l'absence de plainte, de certificat médical et de photographies, le procureur de la République a cependant affirmé lors de ses réquisitions que les deux témoignages des policiers, qui avaient décrit la victime comme étant “apeurée” et “tremblante”, permettaient de démontrer qu'il y avait eu une “situation de détresse” qui “caractérise la violence psychologique”. Me Sylvain Fromaigeat, avocat du prévenu, a quant à lui dénoncé lors de sa plaidoirie une forme d'“exagération” en assurant que la trentenaire était en pleurs car elle avait pris peur face aux cris de son compagnon. Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné le jeune homme à quatre mois de prison ferme.