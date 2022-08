Condamné pour l’agression de la directrice de l’école de sa fille

Tahiti, le 19 août 2022 – Un père de famille fraîchement débarqué de Toulouse a été condamné jeudi en comparution immédiate à 18 mois de prison dont neuf avec sursis. Il lui était reproché d’avoir agressé et menacé la directrice de l’école de sa fille.



Un coup de sang qui aura coûté cher. Le tribunal correctionnel a condamné, jeudi en comparution immédiate, un père de famille déjà condamné à 14 reprises par le passé à 18 mois de prison dont 9 avec sursis et à la révocation des 4 mois de sursis auxquels il avait été condamné en juillet dernier pour une infraction routière. Soit 13 mois ferme au total. L’homme était poursuivi pour avoir agressé la directrice de l’école Ahutoru de Arue où sa fille de quatre ans était scolarisée.



Le 17 août dernier, le prévenu, installé à Tahiti depuis un mois avec sa femme militaire et leurs enfants, était venu chercher sa fille avec 45 minutes de retard. Constatant qu’elle avait été prise en charge par la garderie et qu’elle n’était donc plus là, l’individu s’en était pris à la directrice qu’il avait traitée de “connasse” avant de la menacer. Très en colère, il était ensuite monté dans son véhicule et avait démarré à une vitesse folle. Deux enfants qui allaient traverser la route avaient dû rester sur le trottoir pour le laisser passer.



Tel qu’il a expliqué à la barre jeudi, le prévenu a rencontré beaucoup de problèmes de santé et de logistique depuis son installation sur le territoire, une situation qui a laissé place à ce “débordement”. Malgré les regrets exprimés, le tribunal l’a donc lourdement condamné en assortissant sa peine du maintien en détention.