Condamné pour avoir menacé sa femme enceinte de tuer leur bébé

Tahiti, le 23 août 2021 – Un homme de 43 ans était jugé lundi en comparution immédiate à Papeete pour avoir menacé sa femme enceinte de 7 mois de tuer leur bébé, avant d’écraser sa chaussure de sécurité sur son ventre. Le tribunal l’a condamné à 6 mois de prison ferme avec maintien en détention.



Leurs deux familles ne respectent pas leur choix d’être ensemble. Et eux d’ailleurs, ont du mal à supporter certains membres de la famille de l’autre. A l’audience, le prévenu de 43 ans déclare que sa femme s’est déjà montrée menaçante avec la belle-sœur, et lui ne supporte pas du tout son beau-frère.



C’est justement une discussion à propos du frère de la victime lundi 16 août, alors qu’ils se baladaient aux abords du pont de Matatia à Punaauia, qui déclenchera les hostilités. Après avoir dit à sa compagne enceinte de 7 mois qu’il voulait le tuer, il l’avait elle aussi menacée et le bébé : « Haapoe te ra tamarii (je vais tuer l’enfant, en français). » Il avait ensuite appuyé sa chaussure de sécurité sur le ventre de sa compagne, pour réaffirmer sa menace.



La victime n’a pas pu se présenter à l’audience, atteinte du Coivd-19. Elle avait déjà retiré sa plainte trois jours plus tôt, et ne souhaitait pas quitter son tane violent. La présidente du tribunal lit ce que la trentenaire souhaite pour l’avenir. « Je ne veux pas que la relation s’arrête mais je veux que monsieur change. »



Tendance psychopathique



« Le passé judiciaire de monsieur, avec plusieurs condamnations pour des faits similaires, montre bien qu’il a de la violence ancrée en lui », témoigne le procureur, pour qui l’individu aurait également une « tendance psychopathique. Néanmoins, en raison d’une perspective d’insertion dans la société par le travail, il requiert une peine mixte à hauteur de 15 mois en tout.



La victime n’a pas pu se présenter à l’audience, atteinte du Coivd-19. Elle avait déjà retiré sa plainte trois jours plus tôt, et ne souhaitait pas quitter son tane violent. La présidente du tribunal lit des propos qu’elle aurait tenu : « Je ne veux pas que la relation s’arrête mais je veux que monsieur change. »



Le tribunal condamne le conjoint à 12 mois de prison dont 6 fermes. L’homme, qui a déjà dormi quelques jours derrière les barreaux, est maintenu en détention. Obligation lui est faite de se soigner et d’effectuer un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales.