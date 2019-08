Condamnations définitives pour les responsables du Thorco Lineage

PAPEETE, le 23 août 2019 - Le capitaine du Thorco Lineage ainsi que la compagnie propriétaire du navire qui s’était échoué sur le récif de Raroia en juin 2018 se sont désistés de leur appel. En première instance, ils avaient été respectivement condamnés à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 24 millions de Fcpf.



L'échouement du navire philippin, qui transportait 11 tonnes de calcine d'oxyde de zinc, avait nécessité le déploiement de moyens conséquents. Le bateau, qui était entré dans les eaux territoriales françaises le 21 juin 2018, faisait route vers la Tasmanie lorsqu'il avait connu une série d'avaries. Le commandant du navire avait alors choisi de « gérer les choses en interne » et n'avait pas prévenu les autorités françaises. Le 23 juin, le Thorco Lineage s'était finalement échoué sur le récif de Raroia.



Poursuivis en première instance pour « non déclaration avant appareillage par le capitaine, d’avarie, pouvant porter atteinte à la sécurité du navire, de l’équipage, des personnes embraquées où à la protection de l’environnement » , le capitaine du bateau, Lazaro Valenzuela et la compagnie maritime Sinbanali Shipping avaient été respectivement condamnés à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 24 millions de Fcfp.



Après avoir fait appel de cette décision, les mis en cause ont finalement décidé de se désister. Ils sont donc définitivement condamnés dans le cadre de cette affaire qui avait frôlé de peu la catastrophe écologique.