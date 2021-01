Condamnation annulée en cassation pour Félix Faatau

Tahiti, le 25 janvier 2021 - La Cour de cassation a cassé et annulé, le 21 janvier, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete par lequel l'ancien maire de Huahine, Félix Faatau, avait été condamné pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds et abus de confiance a deux ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité. Elle a en effet estimé que la juridiction n'avait pas motivé sa décision.



Condamné le 1er août dernier par la cour d'appel de Papeete pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêt et abus de confiance à une peine de deux ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité, l'ex-représentant Tapura et ancien maire de Huahine, Félix Faatau, avait saisi la Cour de cassation qui a finalement annulé sa condamnation dans un arrêt rendu le 20 janvier dernier. La juridiction a en effet relevé que la cour d'appel n'avait "pas justifié sa décision" et l'a cassée et annulée. L'affaire va donc revenir devant la cour d'appel de Papeete.



Rappelons que Félix Faatau avait été condamné en première instance puis en appel pour avoir mis à disposition de l’entreprise privée de transport scolaire gérée par sa fille le bus et le chauffeur payés par la mairie. Il avait également été reconnu coupable d'avoir encaissé personnellement l’argent des factures d’eau d’un administré, d'avoir payé des bénévoles pour remplacer des grévistes et d'avoir utilisé à ses fins l’argent public versé à une associations culturelle gérée par sa sœur. Des faits qui avaient été à l’époque dénoncés par l’actuel maire de Huahine, Marcelin Lisan, et qui devront de nouveau être examinés lors d'un second procès en appel.