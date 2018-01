Concurrence dans le transport aérien inter-îles: perquisitions chez Air Caraïbes

Paris, France | AFP | vendredi 12/01/2018 - L'Autorité de la concurrence a mené jeudi des perquisitions chez Air Caraïbes et à la Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE), qui chapeaute Air Guyane Express et Air Antilles Express, pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans le transport de passagers, selon des sources concordantes.



Air Caraïbes a annoncé vendredi avoir fait l'objet d'une perquisition "dans le cadre d'une enquête sur son positionnement tarifaire sur son réseau régional", et affirmé collaborer "entièrement avec les services concernés".

Une autre perquisition menée à la Compagnie CAIRE a été annoncée à l'AFP par le directeur général de la société Serge Tsygalnitzky.

L'Autorité de la concurrence a fait part de son côté d'"opérations de visites et saisies inopinées" dans des entreprises soupçonnées de "pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport aérien de passagers inter-îles", menées jeudi en Guadeloupe et en Guyane.

Ces opérations ont été conduites avec le concours de la répression des fraudes, après autorisation d'un juge des libertés et de la détention (JLD).

Elles ne "préjugent bien évidemment pas de la culpabilité des entreprises concernées", a indiqué l'Autorité de la concurrence dans un communiqué, sans préciser les pratiques et entreprises visées.

A la compagnie CAIRE, les rotations qui ont fait l’objet d’un contrôle sont celles de "l’ensemble du réseau, particulièrement Pointe-à-Pitre et Fort-de-France", a précisé M. Tsygalnitzky.

Une perquisition a eu lieu en Guyane parce qu’il s’agit du siège social de la société, mais "aucune desserte en Guyane n’est concernée par les contrôles", a-t-il assuré.

Chez Air Caraïbes, on a précisé dans un communiqué que la procédure en cours n'affecte "aucunement le bon déroulement des vols opérés par Air Caraïbes aux Antilles tant sur le plan régional que de et vers la métropole".

La compagnie dessert sur son réseau régional (au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France), la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin Grand Case, Sainte-Lucie et La République Dominicaine.