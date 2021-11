Concours de haïku au salon du livre : les gagnants

TAHITI, le 21 novembre 2021 - Lire en Polynésie a organisé un concours de haïku à l'occasion du salon du livre. Le succès a été au-delà des espérances. Plus d'un millier de textes a été envoyé. Voici les résultats qui ont été révélés ce dimanche à la Maison de la culture.





Prix du jury en français



Sandra Forlini, Polynésie, Nuku Hiva



Danse le cheval,

Au rythme du toere

Sur le sable noir



Prix du jury en langue polynésiennes



Raïta Kaimuko, Polynésie, Hiva Oa



Ma'ita te tai,

tani te 'eo manu

'ena te ua



Coup de Cœur des jurys



Pour Nicolas Kurtovitch (membre du jury), c'est celui de Sophie Leduc de Nouvelle-Calédonie, Dumbéa



La rafale l'emporte

le chapeau abandonné

roule vers le marché



Pour Marie-Noelle Fremy (membre du jury), celui de Patricia Artigue, Nouvelle-Calédonie, Nouméa



Une goutte d’eau

Nacre sur le bois flotté

A piégé la lune



Pour Moana’ura Teheiura (membre du jury), celui de Myriam Toudji, Polynésie, Papeete



Le ciel en miroir

Du lagon immobile

Les heures douces



Pour Laurent Mabesoone membre du jury), celui de Orama Ienfa, Polynésie, Mahina



Tambours de vagues

Galets et enfants chantent;

Nuages muets



Prix d’encouragement de l’AETI



Siroh Binti Murad, Nouvelle-Calédonie, Nouméa



Seule sur la mer

Sous le soleil sous la pluie

pêcher sans arrêt



Prix catégorie jeunesse



12-17 ans : en langues polynésiennes



Viriamu Eimiri, Polynésie, Tubuai



'Ō'u māmā

Tiare 'ū'ā

Pātea 'ino vai hī

Tō pūai, tō hou



12-17 ans en français



Honnart Dufy Adel, Polynésie, Papeete



La rivière chante ,

et le bonheur se montre, puis

les masques tombent



Enfants jusqu’à 11 ans



Viktor Lehartel, Polynésie, Arue



Gros matou tout doux

ventre repu de thon frais

souris rescapée



Prix du public



Caroline Cailleton, Nouvelle-Calédonie, Nouméa (401 votes)



S’éloigne la mer

Attirée par la lune

Et toujours revi