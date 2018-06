Concession de l'aéroport de Faa'a : le cahier des charges se prépare

PARIS, le 28 juin 2018. Le vice-président de la Polynésie française, en charge notamment du Transport international, Teva Rohfritsch, a été reçu, mercredi à Paris, à la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) par François Theoleyre, directeur adjoint du transport aérien.



Au cœur des discussions : le renouvellement de la concession des aéroports de Tahiti- Faa’a, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa. Quatre aérodromes d'Etat, auxquels s’ajoutent les quarante-trois aérodromes territoriaux gérés par le Pays. Le vice-président a tenu à rappeler les attentes du Pays vis-à-vis du futur concessionnaire et en particulier au regard de la nécessaire modernisation de l'aéroport de Tahiti-Faa'a qui doit accompagner les projets de développement touristique dans une démarche haut de gamme cohérente avec nos infrastructures hôtelières et ceux autour de l'exportation de produits de la mer portés par la Polynésie française.



Il a été également souligné l'importance d'améliorer les conditions d'accueil et de liaison des passagers et du fret en direction et en provenance de nos îles. Cet entretien a permis de mettre en place une procédure de coordination et de consultation Etat-Pays en préparation de la future concession dont le cahier des charges sera soumis à l'appréciation du président de la Polynésie française.