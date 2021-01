Compagnie du Ponant : ​"Les taux de réservation sont encourageants pour 2021"

Comment se présente la reprise pour la Compagnie du Ponant ?

"Le tourisme est un secteur résilient et la demande, dès les premiers signes de reprise économique, va reprendre. Nous sommes persuadés que pour préparer cette reprise, il faut s’appuyer sur les valeurs de notre secteur : la solidarité, l’écoute de nos clients et le pragmatisme.

Ponant a d’ores et déjà posé les bases d’un futur meilleur où son modèle répond pleinement aux nouvelles attentes de voyage. La petite taille de nos navires, les infrastructures et équipes médicales à bord, nos protocoles ainsi que le professionnalisme de nos équipages ont été des atouts majeurs pour notre reprise et le seront davantage au cours des prochains mois.

Notre protocole sanitaire a été en permanence éprouvé et amélioré. Nous avons notamment travaillé avec l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, un des pôles à rayonnement mondial dans le domaine des maladies infectieuses. Et nous avons reçu la certification de l’ensemble de notre flotte avec le label Safeguard de Bureau Veritas, leader mondial de l’inspection et de la certification. Ponant dispose aujourd’hui des outils et d’une expertise solides et durablement pertinents pour la reprise et pour les années à venir.

Nous allons capitaliser sur notre expérience opérationnelle exceptionnelle des 60 croisières que nous avons opérées en 2020 pour perfectionner encore notre protocole sanitaire. Nous finalisons à l’heure actuelle notre offre pour 2021.

Par ailleurs, nous nous réjouissons de l’arrivée prochaine du Commandant Charcot, notre futur navire de haute exploration polaire. D’un genre totalement nouveau et unique au monde, il ouvre une nouvelle page de notre histoire. Ce sera un enjeu majeur de 2021."