Communiqué - Tsunami / Marquises : levée de l’alerte à terre

Des impacts de l’onde océanique ont été observés par le Laboratoire de géophysique (LDG) aux Marquises, avec une hauteur maximale de 1,50m dans la baie de Taiohae, à Nuku Hiva, dans la nuit.



Le LDG a observé une atténuation des oscillations mais prévoit une seconde arrivée dans les prochaines heures, avec des vagues d’une hauteur moindre (50 cm).



Ces informations justifient la levée de l’alerte sur terre mais le maintien de la vigilance et de l’interdiction des activités nautiques dans l’ensemble de l’archipel des Marquises. La population peut regagner son lieu de vie habituel, tout en évitant les côtes ainsi que les rivières et vallées, et en faisant preuve de précaution.



Les navires ne peuvent en revanche pas regagner la côte.



A ce stade, aucun blessé ni aucun dégât majeur ne sont recensés.



Un avion militaire a décollé à 4h20 de Tahiti et devrait survoler les îles Marquises, vers 7h (heure de Tahiti) pour assurer une reconnaissance aérienne.



Des précisions seront apportées dans les prochaines heures.



Consignes à suivre :



Éviter les côtes et le rivage ;

Si vous êtes en mer, restez au large ;

Tenez-vous informés par les médias ou encore par les réseaux sociaux des autorités ;

N’encombrez pas les lignes téléphoniques.

Interdictions :



Les activités nautiques restent interdites dans l’ensemble de l’archipel des Marquises.