Commission de décolonisation : “Un gaspillage de temps et d'argent”

Tahiti, le 16 novembre 2023 - Ce vendredi 17 novembre se tient la première commission de décolonisation créée par Antony Géros. Une commission entre bleus puisque ni les élus de Ahip ni ceux du Tapura n'y siègeront, estimant que l'urgence des Polynésiens est ailleurs. Édouard Fritch fustige un “gaspillage de temps, d'énergie et d'argent”.



C'est ce vendredi à 9 heures que la toute première commission sur la décolonisation, créée par Antony Géros à la faveur d'une modification du règlement intérieur de l'assemblée, doit se tenir. Les élus de A here ia Porinetia (Ahip) et du Tapura ont déjà fait savoir qu'ils n'y participeraient pas, estimant que la question de la décolonisation était bien loin des préoccupations des Polynésiens.



Édouard Fritch a pris la plume pour expliquer à Antony Géros pourquoi il n'y aurait pas de représentant de son parti au sein de cette commission. Dans ce courrier en date du 15 novembre, il n'y va pas par quatre chemins en déplorant “le gaspillage de temps, d'énergie et d'argent engendré par les travaux de cette commission, créée par orgueil politique, et qui pourraient valablement être utilisés à des fins plus utiles au développement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de notre population”.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 16 Novembre 2023 à 16:22 | Lu 379 fois