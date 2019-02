Commerce: signature d'un accord entre l'Australie et l'Indonésie en mars

Sydney, Australie | AFP | vendredi 15/02/2019 - L'Australie a annoncé vendredi qu'un accord commercial avec l'Indonésie serait enfin signé en mars, après des mois de tensions diplomatiques relatives au projet controversé de Canberra de déplacer son ambassade à Jérusalem.



"Il s'agit d'un accord solide entre nos deux pays, qui accroîtra les échanges réciproques de biens et d'investissements et créera davantage d'opportunités pour les agriculteurs, les entreprises et le développement économique", a déclaré le ministre australien du Commerce, Simon Birmingham, à l'AFP.

Le commerce bilatéral a atteint 11,7 milliards de dollars en 2017 (10,3 milliards d'euros).

En vertu de l'accord, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, l'élevage bovin et ovin australien jouira d'un accès élargi au marché indonésien, fort de 260 millions d'habitants. Les universités, les professionnels de santé et les employés du secteur minier australiens pourront plus facilement entrer dans le pays, plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

En contrepartie, l'industrie automobile et textile indonésienne comme les exportations de bois, de produits électroniques et médicinaux verront leur accès au marché australien facilité.

L'accord, en négociation depuis 2010, devait être signé avant la fin 2018 mais il avait été bloqué à la suite du projet de transfert de l'ambassade de l'Australie à Jérusalem. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, avait manifesté son mécontentement à l'encontre de la proposition. I

Israël et les Palestiniens revendiquent tous deux Jérusalem comme leur capitale.

La plupart des nations se sont abstenues de déménager leur ambassade pour ne pas hypothéquer les discussions sur le statut final de la ville, jusqu'à ce que le président américain Donald Trump décide unilatéralement de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem au début 2018.

En décembre, l'Australie a officiellement reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, mais a déclaré que le transfert controversé de son ambassade de Tel-Aviv n'aurait pas lieu tant qu'un accord de paix ne sera pas conclu.

"L'Indonésie est la troisième plus grande démocratie du monde et la croissance rapide de son économie rend fondamental le renforcement de nos liens à la fois stratégiques et économiques", a déclaré M. Birmingham dans un communiqué.

"J'ai continué d'avoir des discussions très constructives avec un certain nombre de ministres indonésiens au cours des derniers mois et je me félicite de finaliser les arrangements qui, nous l'espérons, seront signés en mars", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arrmanatha Nasir, a confirmé que la signature d'un accord était imminente. "Toutes les questions ont été discutées et les négociations ont été finalisées", a-t-il déclaré à la presse à Jakarta, capitale indonésienne.