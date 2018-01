Comment une rivière de Arue est devenue vert fluo

"sa couleur étant visible même à faible dose, la fluorescéine est utilisée pour tracer les cours d'eau souterrains, des résurgences, des fuites, etc."

"est utilisé comme moyen de signalisation de secours facilement transportable sur des embarcations de navigation. En cas de nécessité, la tache formée par le produit facilite grandement la détection aérienne, notamment pour des petites embarcations (kayak de mer, etc.)"

"les données non-cliniques sur la fluorescéine sodique ne révèlent aucun danger pour les humains selon les études de toxicité à dose unique".

"la fluorescéine sodique peut entraîner des réactions graves d'intolérance."

ARUE, le 5 janvier 2018 -La mairie de son côté explique qu'un mutoi s'est rendu sur place et a identifié un responsable. Il déchiré "par erreur" une pochette de produits dans un kit de matériel de sécurité maritime, ce qui aurait coloré toute la rivière de cette couleur très spectaculaire. La page Wikipedia sur la fluorescéine confirme que ce scénario est très probable. Ainsi,et surtout qu'ilLe produit se dissipe en 4 heures.Le produit ne semble pas présenter de danger à faible dose, et une forme concentrée est même utilisée en médecine pour des diagnostiques des maladies oculaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) précise ainsi queUne mise en garde tout de même,Donc dans le doute, ne buvez pas de cette eau vert fluo, qui en plus peut tacher les vêtements.Enfin, l'ANSM met en garde les femmes enceintes sur le manque d'études concernant l'effet du produit sur les embryons humains, seules des expériences sur les lapins et les rats ayant été effectuées (les embryons de ces petits mammifères n'ont cependant montré aucun effet néfaste du produit).