Comment tenir ses bonnes résolutions ?

Personne n'a dit que perdre du poids ou se remettre au sport était facile. Il faut de la persévérance et beaucoup de rigueur. Réale conseille de mettre en place un planning en intégrant réellement les séances de sport. Il faut toujours rester réaliste et voir honnêtement ce qui rentre dans votre emploi du temps. Rien ne sert de dire qu'on va aller à la salle tous les jours, si en réalité avec les enfants, le ménage et le travail on ne peut caser que deux séances par semaine. En revanche si on a intégré les séances dans son emploi du temps, il faut s'y tenir. Il ne faut pas s'étonner de ne pas voir de perte de poids si on ne respecte pas le planning imposé au départ.



Pour la perte de poids, l'alimentation est cruciale. Le sport à lui seul ne peut pas suffire pour perdre du poids. si on ne revoit pas la composition, des assiettes la perte de poids ne pourra pas se produire. "Il faut diminuer les portions et éliminer les produits raffinés, transformés. Introduire plus de fruits et de légumes, diminuer les huiles dans les plats et garder les bonnes matières grasses. Il faut réapprendre à manger sainement sans frustrations. Si on a envie de manger une pavlova on la mange, si on a mis en place un vrai processus de réapprentissage de la nourriture le corps se régule tout seul. La pavlova me fera envie, mais une fois la première bouchée passée, mon corps trouvera ça trop sucré et je ne pourrais en manger qu'une moitié, puis un quart, puis je n'en aurais plus envie. Il faut du temps et de la patience"



Pour la reprise du sport, c'est pareil. "On ne peut pas se remettre sérieusement au sport et continuer de boire et manger n'importe comment. Le corps vous le fera payer lors de votre séance", explique Reale.



Sans oublier qu'on ne peut pas faire une course de dix kilomètres sans se préparer et encore moins un marathon au risque de se blesser gravement ou de se mettre en échec inutilement. "Ce n'est pas bon pour l'estime de soi de ne pas réussir les défis ou objectifs que l'on s'est fixés à soi même. On se met ainsi en échec vis-à-vis de soi-même, mais aussi des autres. Cela fait un coup à l'estime de soi."



Se mettre au sport ou perdre du poids en groupe ou en binôme est un facteur de réussite. Il y en a toujours un pour motiver l'autre. Attention, il faut que les objectifs soient similaires