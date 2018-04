Comment savoir si vos légumes et fruits sont bio

PAPEETE, le 25 avril 2018. Pour se prétendre bio, les produits agricoles doivent avoir été certifiés ou garantis. En Polynésie française, seuls deux organismes sont agréés pour réaliser ces contrôles.





Aujourd'hui, 1 558 hectares de terrains sont officiellement cultivés en agriculture biologique, dont 1 442 hectares en cocoteraie et 116 hectares en cultures maraîchères, vivrières et fruitières. Pour pouvoir apposer l'étiquette "bio" sur son produit, l'agriculteur doit être contrôlé chaque année pour vérifier qu'il respecte bien le cahier des charges. En Polynésie française, seuls deux organismes sont agréés pour réaliser ces contrôles. Il s'agit du système participatif de garantie (SPG) Bio Fetia, qui regroupe consommateurs et producteurs. Lorsque le produit est contrôlé par un SPG, on dit qu'il est garanti. Le deuxième contrôleur est l'organisme certificateur Bioagricert. On dit qu'il certifie les produits. Utiliser frauduleusement le signe “agriculture biologique” est passible d'une amende.



Comment savoir si vos salades, citrons, taro sont bio ? Il existe plusieurs normes d'agriculture biologique reconnues sur le territoire. La norme locale est la Norme océanienne d'agriculture biologique (NOAB), elle correspond au logo Bio Pasifika. En résumé, c'est notre "bio local" mais les agriculteurs qui visent le marché international peuvent choisir une autre norme. Ainsi, si un producteur d'huile de coco choisit de viser un pays de l'Union européenne, il peut opter pour la norme européenne. Selon le directeur de l'agriculture, Philippe Couraud, la norme océanienne a été choisie par le Pays "car elle a été élaborée par des gens du Pacifique pour des gens du Pacifique et est adaptée aux économies insulaires".



Si vous souhaitez savoir si les légumes que vous achetez sont bios ou non, n'hésitez donc pas à poser des questions. Vous pouvez aussi consulter sur le site internet de la Direction de l'agriculture la liste des opérateurs certifiés ou garantis en agriculture biologique en Polynésie française.