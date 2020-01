Comment réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration polynésienne

Des pesées à différentes étapes de la production dans les établissements volontaires

La production de statistiques résultants de ces comptages

Des audits dans les établissements volontaires visant à :

Sensibiliser les restaurateurs et leurs équipes sur la mise en place d’une démarche de réduction du gaspillage alimentaire

Former un membre de l’équipe au suivi des données quotidiennes

Recommander des pratiques plus vertueuses et plus économiques

La proposition et l’expérimentation de solutions opérationnelles à mettre en œuvre pour réduire les pertes et donc le gaspillage alimentaire

La rédaction d’une note de bonnes pratiques applicables, et ainsi expérimentées sur notre territoire.