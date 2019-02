Comment obtenir les aides à l'achat de matériel de sécurité en mer

En janvier, les représentants à l'assemblée ont voté une aide pour l’acquisition de matériels de radiocommunication sur les navires. Le dispositif est applicable depuis le 8 février.Il prévoit que le taux d’aide est de 50 % de la dépense concernée, avec un plafond d'un million de Fcfp par navire. L’aide est calculée en montant HT et comprend le coût de la main d’œuvre pour l’installation des équipements. Elle se fait sous la forme d’un remboursement sur présentation de la facture. Sont éligibles, les personnes physiques ou morales installées en Polynésie française (domicile ou siège social), titulaires d’une licence de pêche professionnelle délivrée par la Polynésie française en cours de validité et exploitant un navire de pêche existant.L’instruction des dossiers est assurée par la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), auprès de Virginie Ganahoa-Tropee, située au premier étage des locaux de la DPAM, route de la Papeava, à Fare Ute.Pour plus d’information vous pouvez contacter l’agent instructeur par téléphone auou par courriel :Le dossier peut être retiré sur place ou téléchargé sur la page d’accueil du site internet www.service-public.pf/dpam Les matériels concernés sont les suivants :- la station de navire Inmarsat C avec récepteur AGA ;- la radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT (RLS) fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;- le largueur pour les radiobalises de pont (RLS) lorsque celui-ci a 1 an ou plus à la date de promulgation de la loi du Pays n° 2019-1 du 17 janvier 2019 ;- la pile au lithium équipant les radiobalises de pont (RLS), dès lors que celle-ci a plus de 3 ans à la date de promulgation de la loi du Pays n° 2019-1 du 17 janvier 2019.