Comment les compagnies aériennes font décoller le prix des billets

Pourquoi l'APC s'est-elle saisie du sujet du transport aérien international ?

"Je dois replacer cet examen dans notre mission. Ici il s'agit d'un avis sur la manière dont le marché aérien s'organise, nous ne sommes pas sur une étude de la concurrence dans ce secteur. Nous avons étudié trois éléments principaux sur ce marché pour déterminer ce qui pouvait causer des problèmes ou influencer le prix des billets d'avions.



Pour commencer, nous avons regardé si la réglementation existante cause problème. On constate qu'il pourrait y avoir des soucis, mais que comme la pratique est différente des textes publiés, ça ne pose pas de problème au quotidien… Mais nous recommandons tout de même au gouvernement d'adapter les textes à la pratiques. Par exemple la réglementation dit que les programmes de vol et les tarifs des compagnies aérienne doivent être approuvés par la Polynésie, y compris les promotions… On voit bien que c'est impossible, désormais le système des compagnie, le yield management, est fait automatiquement par des ordinateurs qui changent les tarifs des milliers de fois par jour !



Le deuxième point, où il n'y a pas de problème pour l'instant, consiste à étudier les accords de code share entre compagnies. Nous avons constaté que ce sera soit tout blanc, ou tout noir : soit ces accords n'ont aucun impact, soit ils peuvent être très impactant. Donc nous recommandons aux compagnies d'examiner leurs accords actuels, parce qu'un jour nous pourrons aller voir le détail de ces accords et éventuellement les poursuivre. Mais ce n'est pas notre mission pour le moment, ce n'est qu'un avis, d'autant que les autorités de la concurrence étrangères ont examiné tous les accords existants, et ont déjà interdit un accord qui aurait causé problème… Donc nous recommandons aux compagnies d'examiner en interne leurs propres accords. Au Pays nous recommandons que lorsqu'il est amené à approuver de nouveaux accords d'exploitations et qu'ils incluent des accords entres les compagnies, qu'il demande notre avis sur l'impact anti-concurrentiel de ces accords.



Enfin, dans cet avis nous examinons ce qui provoque le coût des billets. Nous avons examiné ce qui était comparable entre les compagnies, soit les taxes, le carburant et les frais d'escale. Ca représente en moyenne 40 % des coûts de la compagnie. Une dernière partie qui rassemble le coût d'achat et d'exploitation des avions, les frais de structure et les frais de personnel sont trop différents entre les compagnies et les comparer n'auraient pas eu de sens. Avec cet exercice on a vu que les coûts des frais d'escale, sous monopole de Air Tahiti, sont chers et posent des problèmes de concurrence dans le sens où c'est une vente groupée. Tous les services doivent être pris ensemble, ou rien, alors qu'en divisant ces services chaque acte peut être ouvert à la concurrence. Néanmoins, ce surcoût de l'escale tahitienne ne permet pas d'expliquer le surcoût des prix des billets… Il résultat globalement de l'organisation des compagnies, plus on a de personnel ou moins son organisation est efficace, plus il y a de coûts à couvrir.



Surtout cette étude des coût montre la pratique du yield management par toutes les compagnies. Donc elles vendent leurs billets le plus cher possible, tout en gérant la rareté. Plus le taux de remplissage est élevé, plus le prix du billet monte… Et le prix monte d'autant plus vite que l'on ferme certaines catégories de tarif dans les avions. Il y a eu une rareté des billets sur la ligne Papeete – Los Angeles, et c'est ça qui explique la hausse du prix des billets sur la période étudiée.



Pourquoi y-a-t-il une raréfaction des sièges offerts ?

"Alors ça concerne seulement certaines lignes somme Papeete vers Los Angeles. On voit que vers Auckland, Air New Zealand a augmenté sa capacité et il n'y a pas eu cette hausse des prix. Pour Los Angeles, on nous dit que c'est lié à la disponibilité des offres hôtelières… Mais nous avons fait les études statistiques et il y a très peu de corrélation entre les deux séries. Ils ont faussement présupposé que le nombre de billets vendus est lié à l'offre hôtelière et ils ont établi le nombre de places disponibles en conséquence… On voit que c'est la rareté de l'offre qui a causé des prix élevés, et que cette rareté a été organisée.



Et on voit qu'il suffit qu'un concurrent arrive pour que toutes les anciennes explications sur le prix des billets et la rareté de l'offre de sièges disparaissent d'un coup. Ce qui n'était pas possible avant, maintenant le devient !



On voit aussi que certaines compagnies ont des coût très élevés, et il est probable que ces coûts ne pourront pas s'ajuster rapidement pour rejoindre ceux des compagnies à bas coût. Ça va prendre un moment et elles auront plus de mal, au moins au début."