Comment le Covid a propulsé l’éducation dans le numérique

En témoigne l’usage des outils numérique en Polynésie. "Ce qu’on fait le plus, c’est regarder des vidéos en streaming gratuit", indique Karl Tefaatau, à la tête de la Direction générale de l’économie numérique. Ce qu’on fait le moins ? "Lire la presse, notamment lorsqu’elle est payante." Lire sur internet d’ailleurs, "on ne le fait pas". En revanche, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux : 96% des internautes polynésiens y sont abonnés et de manière écrasante sur YouTube et Facebook. Les deux géants de la Silicon valley concentrent effectivement, à part égale, 74% des internautes (contre 60% à l’échelle nationale) et 55% y consacrent au moins une heure par jour.



À l’inverse, on n’y écrit pas beaucoup. "On met un 'j’aime' ou on partage, mais on n’est pas tellement impliqué, on est dans une logique d’observation. De manière générale, on a une approche assez passive par rapport au réseaux sociaux", commente le directeur. Ce qui explique par ailleurs le piètre succès en Polynésie de Twitter, plus populaire auprès des CSP+, les catégories socio-professionnelles favorisées. "Certainement parce qu’il faut savoir écrire et écrire court", en déduit Karl Tefaatau.



Pas question pour autant, selon lui, d’écarter les réseaux sociaux. "Il faut à la fois soutenir leur utilisation et les combattre, parce que d’un côté, ce sont des vecteurs pour rester en contact avec les jeunes et qu’on ne peut pas faire sans, mais d'un autre côté, on va aussi y trouver de tout et n’importe quoi."



Mais au-delà des usages, se pose la question d’un accès au numérique. La Polynésie a beau disposer d’un important maillage scolaire (236 écoles primaires, 33 collèges, 15 lycées) malgré l’étendue de son territoire, les îles les moins peuplées et les plus éloignées présentent de nombreux problèmes d’accès, tandis que des classes multiniveaux demandent aux enseignants de plus fortes capacités d’adaptation.



20 ans de retard scolaire sur l’hexagone



Des inégalités sociales que la crise est venue encore creuser. Selon un rapport de la cour territoriale des comptes, la Polynésie accuse déjà un retard scolaire d'environ 20 ans sur l’hexagone, "soit l'équivalent d'une génération". Sans surprise, le phénomène de déscolarisation précoce touche principalement les élèves issus de milieux modestes. "Rappelons que le premier bachelier polynésien est intervenu en 1970. Le retard à l’allumage, on est en train de le rattraper, mais on ne pourra pas construire des écoles dans toutes les vallées de toutes les îles", positive Philippe Lacombe.



Plus le choix donc, si ce n’est la qualité du numérique éducatif. "Mais qui en est garant ? On travaille dessus au quotidien, mais avec les familles, les tāvana et les partenaires éducatifs il faut édicter des règles de fonctionnement", poursuit le vice-recteur. Et si "l’ensemble du système a été ébranlé", la crise a également mis en lumière l’incroyable "capacité d’implication et d’innovation de tout le personnel", salue le responsable. "Des efforts collectifs méritoires parce qu’ils ont maintenu du lien" et répondu à la priorité des autorités éducatives : "Maintenir un système éducatif en ordre de marche."