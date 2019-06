Comment inciter les propriétaires à rénover les logements indécents ?

PARIS, le 19 juin 2019. Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a rencontré le directeur général Soliha - Solidaires pour l’habitat. Cette fédération agit dans l'habitat privé afin de proposer aux ménages à faibles revenus des logements décents.





En déplacement à Paris, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a rencontré, mardi, Michel Pelenc, directeur général de la fédération Soliha - Solidaires pour l’habitat. Maryline Dalfarra du ministère du Logement et Mahieddine Hedli, directeur de la Délégation à l’Habitat et à la Ville, ont également participé à cette réunion.



Soliha est le premier réseau associatif national ayant pour vocation et métier d’agir dans le champ de l’habitat privé pour apporter des solutions concrètes aux ménages confrontés à des difficultés pour se maintenir ou pour accéder à un logement abordable et décent. Cette fédération regroupe 140 organismes répartie en France métropolitaine,

dans les DOM et la Nouvelle Calédonie mais celle-ci n’est pas encore présente en Polynésie française.



Dans un objectif de bonne mise en œuvre d’une politique publique de l’habitat, prenant en compte aussi le parc privé, le ministre souhaite accompagner les propriétaires privés occupant et les propriétaires bailleurs dans la réhabilitation de leurs logements, dont la destination serait du locatif aidé, en lien avec une association immobilière sociale.



Pour ce faire, Jean Christophe Bouissou et Michel Pennec ont convenu d’organiser une mission en Polynésie française de la fédération Soliha au quatrième trimestre de cette année, en étroite relation avec la Délégation à l’habitat et à la Ville. Le ministre a proposé d’engager déjà des échanges techniques pour apporter les éléments d’information permettant d’avoir une meilleurs connaissance de la situation locale sur le déploiement des aides et optimiser l’appui opérationnel qui pourrait être déployée par Soliha.



Un peu plus tôt, Jean-Christophe Bouissou avait rencontré Bruno Arcadipane, président du groupe Action logement, et Bruno Arbouet, directeur général du groupe.



Cette entrevue visait à un échange sur la situation générale en matière d’habitat et plus particulièrement les orientations du plan d’investissement engagé par action logement en faveur des territoires ultra-marins. Il a été proposé d’engager des échanges techniques pour définir les voies et les moyens d’un partenariat entre les instances nationales du groupe action logement et le Pays, incluant les partenaires de la politique du logement de la Polynésie française pour contribuer à un meilleur accès à un logement abordable pour les salariés aux ressources modestes.