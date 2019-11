Comment faire grimper l’économie du cocotier ?

PAPEETE, le 4 novembre 2019 - Les trois collectivités françaises du pacifique sont réunies cette semaine à Tahiti pour réfléchir au potentiel de développement de leur filière cocotier.



"Les enjeux sont différents, mais on se rend compte que les problématiques sont comparables", constate Angèle Armando, chargée de mission au programme PROTEGE. Des représentants des trois collectivités françaises du Pacifique sont réunis à Tahiti jusqu’à vendredi pour participer à un atelier régional sur le thème de la filière cocotier. Ce séminaire est organisé sous l’égide du programme PROTEGE, le Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, financé par le 11e Fonds européen de développement.



Une restitution des travaux est prévue vendredi sous la forme de recommandations pour l’élaboration de politiques publiques sur les filières cocotiers et d’actions de coopération régionale à mener dans le cadre du programme PROTEGE.



Doté d’une enveloppe de 4,3 milliards de Fcfp (35,9 millions d’euros), PROTEGE prévoit de se consacrer, au plan régional, au cours des 4 prochaines années, aux filières de l’agriculture et de la forêt, de l’aquaculture et de la pêche afin de les aider à intégrer une logique de développement durable. Sur ce budget total, 950 millions de Fcfp (7,9 millions €) seront dédiés à l’agriculture.



En ce qui concerne l’agriculture, "parmi les sujets importants pour le Pacifique, on a bien entendu la filière cocotier, qui représente la première surface agricole en Polynésie, la plus importante en nombre d’actif, en soutiens publics, souligne Philippe Couraud, chef du service de l’agriculture. Ce séminaire vise à échanger, à partager nos souhaits en matière de politique publique pour ensuite, dans les 3 à 4 années qui viennent, utiliser les financements PROTEGE en collaborant sur des actions communes. C’est un programme régional. L’idée c’est d’imaginer des opérations, des projets, qui puissent bénéficier aux trois territoires."



C’est dans ce contexte qu’est organisé cette semaine ce premier séminaire régional sur la filière cocotier. Valorisation du bois, développement des produits dérivés du coco, combat contre les parasites de la cocoteraie : "Le challenge sera de travailler ensemble : Voir comment conjuguer ensemble les choses, au plan de la biosécurité, de la valorisation des produits, etc. Des propositions d’actions vont naître de cet atelier, être priorisées afin de donner lieu à un plan d’actions sur trois ans à l’échelle de ces territoires, commente Angèle Armando. Chaque collectivité est confrontée à la problématique des espèces envahissantes, d’une cocoteraie vieillissante et à la problématique d'une meilleure valorisation des produits."



"Tout le monde a pour ambition aujourd’hui de valoriser différemment le cocotier en allant valoriser tous les sous-produits du cocotier, souligne de son côté Tearii Alpha, le ministre polynésien de l’agriculture. On en connait 200 à ce jour. Ce séminaire va partager les expériences entre Calédoniens, Wallisiens et Polynésiens. L’intérêt de tout cela est de participer à un réseau de partage d’expériences."