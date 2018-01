Comment Maiao est devenue « l’île interdite »

PAPEETE, le 5 janvier 2018. L’île de Maiao s’ouvre progressivement à une activité touristique balbutiante depuis 2013, en dépit de sa solide réputation d’île interdite. Une recherche publiée en septembre 2015 dans le bulletin de la Société des études océaniennes rappelle l’origine de cette particularité.





L’île s’est durablement refermée aux étrangers il y a quatre-vingts ans, sous couvert d’un arrêté du Gouvernement des établissements français d’Océanie officialisé le 16 juillet 1936. L’article 1er de ce texte réglementaire stipule l’interdiction « aux Français, aux protégés ou sujets français et aux étrangers de séjourner dans l’île de Maiao pendant plus de 48 heures consécutives, s’ils n’en sont pas originaires ». L’arrêté est alors pris « vu les abus auxquels peut donner lieu le séjour d’étrangers dans l’île ».



Aujourd’hui, quatre générations plus tard, sur place on a oublié. On se souvient juste qu’un commerçant mal intentionné est à l’origine de tout cela. Etait-il Chinois, Français, Anglais, Américain ? Les avis divergent. Demeure la force d’une tradition. « Il est d’ailleurs intéressant de constater, lorsque l’on interroge la population de Maiao, y compris les anciens, que l’existence de l’arrêté de 1936 est loin d’être connue de tous, et qu’aux yeux de la plus grande partie des habitants, les usages toujours en vigueur représentent avant tout un héritage des mesures prises par leurs ancêtres », observe Carole Atem, professeur agrégé de Lettres à l’Université de la Polynésie française, dans l’étude qu’elle a consacrée en 2015 à cette particularité de Maiao, dans l’espace républicain française (Bulletin n°336 de la Société des études océaniennes – Septembre 2015). Aussi, constate la chercheuse, « cette concurrence entre pouvoir des textes et force de la tradition fait de Maiao une terre encore largement interdite ».



Il faut remonter aux années 1920 pour trouver l’origine de l’interdiction de Maiao aux étrangers. Un citoyen britannique du nom d’Eric Lawford Trower s’installe à Maiao pour y ouvrir un commerce. L’homme à la conviction que l’île peut accueillir une activité minière lucrative avec l’exploitation de phosphate. Il instrumentalise alors une activité de vente à crédit en profitant de la fascination des autochtones pour les biens de consommation venus de l’extérieur : tôles, bois de construction, machines à coudre… « Bien évidemment », souligne Carole Atem dans son étude, « comme à Tahiti lors de l’arrivée des Européens, l’alcool fait son apparition sur l’île. Les achats se faisant à crédit, les habitants se retrouvent très rapidement criblés de dettes et, surtout, demeurent dans l’incapacité de s’en acquitter ».

La première victime du stratagème de l’Anglais n’est autre que Nu’u a Tauniua, alors souverain de l’île. Incapable d’honorer une dette de 65775 Fcfp, il se voit signifier par le tribunal de Papeete, sur requête de Trower, la saisie des droits divis et indivis sur les terres qu’il détient. Une partie de ces terres est alors acquise aux enchères par le commerçant de Maiao. Puis, de 1925 à 1935, Trower parvient à s’approprier jusqu’à 80 % des terres de l’île, par le biais d’actes de vente conclus avec les propriétaires en échange de dettes de consommation.