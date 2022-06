Commémoration de l’annexion : un jour de deuil pas si funeste pour le Tavini

Tahiti, le 29 juin 2022 – Second rendez-vous du 29 juin, le parti indépendantiste a tenu mercredi soir sa traditionnelle commémoration devant la stèle de Tavararo, à Faa’a, tel un jour de deuil marquant la “colonisation” de la Polynésie par la France. Mais cette année, Oscar Temaru pouvait tout de même se réjouir des dernières actualités politiques de son parti, que ce soit au niveau de l’Assemblée nationale à Paris ou du projet de résolution sur l’autodétermination à l’ONU…



Alors que le président du Pays et son gouvernement célébraient le 38e anniversaire de l'autonomie interne ce mercredi matin à Papeete, du côté de Faa'a, comme chaque année, Oscar Temaru a réuni ses troupes autour de la stèle de Tavararo pour la “contre-soirée”. Car pour le leader indépendantiste, le 29 juin doit être retenu comme la date de la “colonisation”, l'annexion de la Polynésie française à la France.



Mais cette fois, l'ambiance était tout de même à la fête, au vu des excellents résultats du Tavini aux dernières législatives. Le public, près de 300 personnes, vêtu de bleu et blanc, a repris les chants en chœur, sourires aux lèvres, tapant des mains et brandissant les drapeaux aux cinq étoiles. Le cortège parti de la mairie a pris place peu après 18 heures face à l'estrade installée devant la stèle, où des gerbes ont été déposées.



Une commémoration qui revêt donc un “caractère particulier” cette année, selon les dires du tāvana de Faa'a. “Toute la population a pu s'exprimer lors des élections législatives et on a créé la surprise. Même si pour moi, ce n'était pas une surprise. On a effectué un vrai travail d'équipe, j'avais annoncé que nos trois candidats pouvaient gagner et c'est ce qui s'est passé.”



La veille, Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic ont participé à la première séance publique de la mandature à l'Assemblée nationale à Paris, où ils siègent avec les communistes du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR).



“Notre force, l'unité”



À l'instar d'Édouard Fritch plus tôt dans la journée, Oscar Temaru a souhaité véhiculer un message rassembleur. “Nous avons été divisés de plusieurs façons, par la colonisation notamment, mais à l'origine, nous formons un seul peuple. Il faut retrouver cette unité, c'est cela qui doit faire notre force.”



Alors que le comité spécial chargé des questions de décolonisation à l'ONU a “exhorté” la France, il y a une dizaine de jours, à mettre en place un processus d'autodétermination au fenua, le leader du Tavini a réitéré ce mercredi sa demande de référendum pour consulter la population à ce sujet. “Cette fois, je pense que la France n'a plus d'argument. Si la France est un État démocratique, elle doit mettre en place ce processus. Wait and see, on attend !”