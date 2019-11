Combien auriez-vous au test de culture générale de Miss France 2020?

Tahiti, le 23 novembre 2019 - Les 30 miss régionales, candidates à l’élection de Miss France, ont passé le test de culture générale de Miss France 2020 vendredi à l'hôtel Intercontinental de Moorea. Ce test n'est pas éliminatoire, mais il permet au comité organisateur du concours de cerner les forces et faiblesses des Miss. La gagnante pourra aller nager avec les dauphins, selon le magazine Paris Match.





RÉVISIONS - 10 POINTS



1. Trouvez les fautes d’orthographe dans la phrase suivante : «Il c’est écoulé quatres semaines depuis le début de l’aventure Miss France»

2. Sur quelle île Napoléon Bonaparte a-t-il fini sa vie ?

3. Quel est le plus long fleuve de France métropolitaine ?

4. Qui a prononcé l’appel du 18 juin 1940 à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC ?

5. Complétez le titre de cette peinture à l’huile sur toile réalisée par Théodore Géricault : «Le radeau de...»

6. Retrouvez l’ordre des quatre premières du concours Miss France, sachant qu’Estelle est mieux classée que Mélissa mais moins bien que Marion, alors que Marie finit 3e dauphine.

7. Au sujet de quelle affaire célèbre Emile Zola a-t-il publié son article «J’accuse» en 1898 ?

8. Depuis le 1er janvier 2016, combien de régions la France compte-t-elle (outre-mer compris) ?

9. J’étais prête à acheter ce manteau d’exception à 700 euros mais je découvre qu’il est soldé 15% moins cher. Combien va-t-il me coûter ?

10. Traduisez : «Si je suis élue Miss Univers, ma mission consistera à faire briller la France au-delà de nos frontières et être l’ambassadrice de nos talents, de nos savoirs-faire et de notre diversité».





ACTUALITÉ - 10 POINTS



1. Dans quelle ville française s’est déroulé le G7 du 24 au 26 août ?

2. Quel Français a reçu un hommage national au mois de septembre ?

3. Quel chanteur, devenu cette année le premier milliardaire du rap, est le mari de Beyoncé ?

4. Le 6 juin de cette année, de quel événement historique avons-nous célébré les 75 ans ?

5. Quel est le prénom de la célèbre Suédoise de 16 ans qui milite contre le réchauffement climatique ?

6. Qui sont les célèbres parents du jeune Archie, né à Londres le 6 mai 2019?

7. Quel film de super-héros, sorti en 2019, clôt un cycle de 22 films dans la saga Marvel ?

8. Qui chante «Balance ton quoi» (le single est sorti en 2019) ?

9. Quelle nation a remporté la coupe du monde de rugby 2019?

10. Dans quelle ville est-il possible de visiter le MUCEM (musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)?





LA FRANCE DANS LE MONDE - 10 POINTS



1. Qui a représenté la France à l’Eurovision ?

2. Quel produit d’exception s’obtient après gavage des oies ou des canards ?

3. En mars 2019, quelle maison a présenté de façon posthume la dernière collection créée par Karl Lagerfeld ?

4. Quel monument parisien a pour surnom «La Dame de fer» ?

5. Quelle chanteuse d’origine malienne interprète le titre «Pookie» ?

6. Quelle Miss France a remporté le titre de Miss Univers en janvier 2017 aux Philippines ?

7. Quel est le seul acteur français à avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur ?

8. Quel roman de saint-Exupéry est le 2e ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible?

9. A quelle boisson associe-t-on le nom de Dom Pérignon ?

10. Qui est Teddy Riner ?







POUR ALLER PLUS LOIN - 10 POINTS



1. Quel humoriste, dont le dernier spectacle s’intitule «Titre», fait partie du jury de Mask Singer ?

2. De quel groupe le film «Bohemian Rapsody» raconte-t-il l’histoire ?

3. Qui est l’actuel ministre de l’Education nationale ?

4. Quel leader d’extrême droite est devenu officiellement président du Brésil le 1er janvier 2019 ?

5. Quelle grande dame, icône de la discrimination des femmes en France, a fait son entrée au Panthéon en juillet 2018 ?

6. Quel réseau social a pour logo un fantôme blanc ?

7. Quelle série de Netflix a pour héros la famille Shelby ?

8. Quel élément de 93 mètres de haut, disparu dans l’incendie du mois d’avril 2019, l’architecte Viollet-le-Duc avait-il bâti sur Notre-Dame de Paris ?

9. Quel acteur s’est mis à la guitare et à la chanson pour interpréter «Shallow» au cinéma ?

10. Qui est Pierre Hermé ?