Combattre les addictions par le sport

MOOREA, le 15 octobre 2019 - L’association Team Moorea met en place, en faveur de quelques collégiens de Maiao, un programme de lutte contre les addictions et la délinquance à travers des séances d’entrainement de lutte et de Jiu jitsu brésilien. Ce dispositif durera jusqu’au mois de décembre.



Grâce à une subvention octroyée par le Haut-commissariat, l’association Team Moorea met en place, jusqu’au mois de décembre, un dispositif de lutte contre les addictions et la délinquance en faveur de dix collégiens de Maiao.



Scolarisés au Collège de Afareaitu, ces jeunes adolescents, âgés de 11 à 15 ans, bénéficieront de plusieurs cours de Jiu Jitsu brésilien et de lutte.

Les séances d’entrainement vont se dérouler les mardis, mercredis et jeudis au dojo de Afareaitu.



Le club prend en charge les licences, l'achat des kimonos ainsi que le transport de ces jeunes jusqu’au dojo. L’objectif est de les sensibiliser aux méfaits des addictions et de la délinquance grâce à la pratique des sports de combat.



« On les accompagne en leur proposant une activité sportive et un suivi régulier afin de leur permettre de prendre plus facilement des décisions positives vis-à-vis des addictions, de la violence et de leur santé en général. On leur donne aussi l’opportunité de découvrir de nouvelles pratiques sportives. On sait qu’ils ne sont pas forcément en mesure de pratiquer des activités en raison de leur situation sociale ou géographique », explique Jonathan Biarez, président de l’association Team Moorea.



Ces jeunes de Maiao participeront à des séances d’entrainement avec d’autres jeunes licenciés de l’association Team Moorea. « Cette initiative leur permettra également d’acquérir des compétences d’insertion et de socialisation à travers un groupe sportif porteur de valeurs », précise Jonathan.



Pour concrétiser ce projet, ces dix jeunes se déplaceront avec les membres de la Team Moorea à Papeete, le 23 novembre, pour participer à la compétition de Beach Wrestling de la Fédération Polynésienne de Lutte, au Parc Paofai.



Cet événement leur permettra de découvrir le déroulement d’une compétition et l'organisation des combats. Les plus courageux pourront se mesurer à d'autres jeunes venus des différents clubs de Polynésie, durant des combats amicaux.