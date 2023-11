Colombie: enlevé, le père du footballeur Luis Diaz entre les mains de la guérilla de l'ELN

Bogotá, Colombie | AFP | jeudi 02/11/2023 - Le père du footballeur international colombien Luis Diaz, enlevé samedi, est entre les mains de l'ELN, dernière guérilla encore active dans le pays et avec lequel le gouvernement colombien mène des pourparlers de paix, affirment jeudi les autorités.



"Aujourd'hui nous savons officiellement que l'enlèvement" du père de l'attaquant du club anglais de Liverpool "a été perpétré par une unité appartenant à l'ELN", a indiqué dans un communiqué Otty Patiño, négociateur officiel du gouvernement avec le plus grand groupe rebelle du continent.



L'ELN (Armée de libération nationale) n'avait pas jeudi revendiqué l'enlèvement sur ses canaux de communication traditionnels.



Luis Manuel Diaz (56 ans, selon les médias colombiens) et son épouse Cilenis Marulanda, qui a depuis été libérée, ont été enlevés le 28 octobre dans une station-service de Barrancas, la ville natale de la famille, près de la frontière avec le Venezuela (nord-est), par des hommes armés circulant à moto.



Selon les autorités, les ravisseurs n'ont pas contacté la famille pour exiger de l'argent en échange de la libération de l'otage, qui, selon le procureur général Francisco Barbosa "pourrait se trouver" au Venezuela.



L'ELN opère sur ces territoires frontaliers également refuge des dissidents de la guérilla des FARC qui n'ont pas signé l'accord de paix de 2016, ainsi que des groupes paramilitaires et criminels de droit commun.



En six décennies de conflit civil, la Colombie a enregistré quelque 38.000 enlèvements, principalement par des groupes armés qui financent leurs opérations grâce à l'argent des rançons et au narcotrafic, la Colombie étant le premier producteur de cocaïne au monde.



Au moins 200 policiers, soldats, membres de commandos, cartographes et pilotes d'avions ont été impliqués dans les premiers jours de recherches.



Le gouvernement réclame la "libération immédiate" de Luis Manuel Diaz et rappelle à l'ELN "qu'il est de son entière responsabilité de garantir sa vie".



Le président colombien Gustavo Petro a indiqué sur le réseau X (ex-Twitter) avoir "parlé avec Luis Diaz hier (mercredi). Nous travaillons pour la libération de son père".



"Processus de paix en péril"



Luis Manuel Diaz était entraîneur amateur dans la seule école de football de Barrancas, où son fils s'est montré prometteur dès son plus jeune âge. Il a contribué à l'ascension fulgurante du joueur de 26 ans connu sous le nom de "Lucho", le premier Colombien d'origine indigène à faire partie de l'élite du football mondial. Les autochtones représentent 4,4% de la population du pays.



Luis Diaz compte 43 sélections pour la Colombie et a été transféré l'an dernier à Liverpool du club portugais du FC Porto pour 60 millions d'euros.



Une centaine de personnes vêtues de blanc avaient défilé mardi dans les rues de Barrancas aux cris de "Libérez-le maintenant" et des pancartes réclamant sa libération sont affichées dans la ville de près de 40.000 habitants.



Le gouvernement colombien et l'ELN ont conclu début septembre à Caracas un quatrième cycle de négociations qui doivent se poursuivre à Mexico. Un cessez-le-feu bilatéral de six mois, décidé lors du précédent cycle à La Havane et supervisé par l'ONU, était entré en vigueur le 3 août.



"Dans le cadre des développements de l'accord de cessez-le-feu, notre délégation présentera ce cas au Mécanisme de contrôle et de vérification en vigueur et prendra toutes les mesures nécessaires pour obtenir la libération immédiate de M. Diaz", ajoute M. Patiño dans le communiqué.



Pour le ministre de l'Intérieur Luis Fernando Velasco, interrogé sur Blu Radio, c'est clairement une "violation du cessez-le-feu" qui "met en péril le processus de paix".



Initié en 2017 à Cuba, le dialogue a été interrompu en 2019 après un attentat à la voiture piégée. Les négociations avec l'organisation armée de gauche la plus ancienne des Amériques depuis le désarmement de la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2017 ont repris en novembre 2022.



Elu en 2022, M. Petro cherche à mettre fin à six décennies de conflit armé en menant des négociations de paix avec tous les groupes armés illégaux, dont les dissidents des FARC.