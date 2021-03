Colombie: course contre la montre pour sauver 11 mineurs d'or bloqués sous terre

Bogota, Colombie | AFP | lundi 29/03/2021 - Les services de secours étaient engagés lundi dans une course contre la montre pour sauver 11 ouvriers bloqués depuis trois jours par une inondation dans une mine d'or illégale à Neira, dans le nord-ouest de la Colombie.



"Nous avons encore 11 personnes disparues (...) nous espérons que dans moins de 48 heures" elles soient secourues, a déclaré à la presse Luis Velasquez, gouverneur du département de Caldas, où se trouve Neira.



Les mineurs sont bloqués dans un puits de 17 m de fond, inondé vendredi suite à de fortes pluies. Selon l'Agence nationale des mines (ANM), les secours ont activé des pompes pour en évacuer l'eau.



"Nous avons des problèmes car la communication est très difficile, l'accès à la zone aussi", a admis le ministre des Mines et de l'Energie, Diego Mesa, dans une vidéo transmise aux médias. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un mine "non autorisée".



Les accidents de ce type sont fréquents en Colombie, où les revenus tirés d'exploitations minières clandestines dépassent ceux du trafic de drogue, selon le parquet.



Plusieurs groupes armés de ce pays, confronté depuis près de soixante ans à une guerre interne complexe, se financent essentiellement par ces deux activités.



Depuis le début de l'année, les accidents miniers ont déjà fait 33 morts, selon l'ANM, contre 171 en 2020 et 82 en 2019.



Les minéraux d'extraction légale représentent avec le pétrole les principales ressources d'exportation de la Colombie, 4e économie d'Amérique latine.